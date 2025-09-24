Edward Málaga a favor de censurar a Santiváñez: "Es algo que reclama la ciudadanía"

El congresista de la República, Edward Málaga, se pronunció sobre la moción de censura presentada en la víspera contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez, propuesta impulsada por la congresista Susel Paredes.

En entrevista para Canal N, el parlamentario expresó su respaldo a la posible censura del ministro, quien es fuertemente cuestionado desde su retorno al Gabinete Ministerial tras haber sido censurado en marzo por su cuestionada labor al frente del Ministerio del Interior.

"Yo creo que como gesto es necesario. Uno no puede claudicar del deber constitucional no solo de legislar o representar, pero sobre todo de fiscalizar y cuando esta necesidad es algo que reclama la ciudadanía", dijo.

¿HAY POSIBILIDADES DE CENSURARLO?

Para Málaga Trillo, la coyuntura actual es favorable para que la moción de censura contra Santiváñez Antúnez reciba luz verde en el Pleno del Congreso.

"Sobre las probabilidades que haya de prosperar esto, yo creo que siempre hay. Mira cuantas mociones de control político se pensaba que no iban a pasar, pero con la coyuntura cambiante siempre pasa algo que lo hace posible", sostuvo.