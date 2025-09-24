Betssy Chávez: Fiscalía pide que se le prohíba acercarse a embajadas y comunicarse con políticos extranjeros

La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó ampliar las reglas de conducta impuestas a la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, procesada por su papel en el golpe de Estado de diciembre de 2022.

Según documento al que accedió Infobae, el Ministerio Público pide prohibirle concurrir a embajadas en un radio de 500 metros, comunicarse con diplomáticos o políticos extranjeros, y abonar una caución de 20 mil soles.

La fiscalía también busca prohibir cualquier comunicación de Chávez con sus coimputados y testigos del caso sobre los eventos ocurridos durante la crisis política de diciembre de 2022. Las nuevas restricciones propuestas buscan reforzar el control sobre las actividades de la ex funcionaria durante el proceso judicial que sigue su curso.

Audiencia y medidas vigentes

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Juan Carlos Checkley, evaluará el pedido en audiencia pública convocada para este 26 de septiembre. Actualmente, Chávez cumple con las reglas impuestas el 3 de septiembre, que incluyen la prohibición de ausentarse de Lima sin autorización judicial, comparecer para control biométrico cada 7 días y presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerida.

Viaje autorizado a Tacna

Paralelamente, el tribunal autorizó a Betssy Chávez a viajar a la ciudad de Tacna desde el 28 de septiembre hasta el 5 de octubre. La exministra debe retornar a Lima "al término señalado y dar cuenta al Poder Judicial, bajo apercibimiento de informarse al representante del Ministerio Público" en caso de incumplimiento.