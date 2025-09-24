Morgan Quero defiende a Santiváñez y pide al Congreso "dejar de censurar a los ministros"

El ministro de Educación, Morgan Quero, salió en defensa del actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, solicitando al Congreso que detenga el avance de la moción de censura en su contra.

La medida se produce luego de que Panorama difundió audios donde el titular del Minjus aparecería realizando gestiones a favor de Miguel Salirrosas, alias 'Diablo', expolicía condenado por vínculos con la organización criminal 'Los Pulpos'.

Quero calificó los hechos como parte de una "campaña de desinformación" y describió las acusaciones como un "refrito" de denuncias anteriores. El titular del Minedu aseveró "apelo a los congresistas de la República que tienen una perspectiva democrática en dejar de lado estas prácticas de censurar a los ministros".

Descargos de Santiváñez y Arana

El ministro Quero aseguró que tanto Santiváñez como el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, presentaron sus descargos ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. El titular de Educación hizo un llamado a los legisladores para priorizar el trabajo conjunto sobre la confrontación política, en medio de la crisis generada por la publicación de estos audios.

Contenido de audios

El programa periodístico de Panamericana Televisión reveló un audio de septiembre de 2024 donde se escucha la voz de Santiváñez, entonces ministro del Interior, pidiendo a Eduardo Arana, en aquel entonces titular de Justicia, rapidez para intervenir en el caso de Salirrosas.

En la grabación realizada desde el despacho de Santiváñez en el Ministerio del Interior (Mininter), el actual ministro de Justicia señala "Hermano, rapidísimo nomás... Te mando su nombre completo".