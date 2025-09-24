César Acuña: Jurado advierte nueva infracción electoral durante actividad proselitista en Huancayo

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral al realizar propaganda a favor de Alianza para el Progreso (APP) el pasado 20 de septiembre, advirtió el Área de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Huancayo.

De acuerdo al Informe N° 000189-2025-MPC-JEEHuancayo-EG2026/JNE, al que accedió diario Correo, la posible infracción ocurrió en la intersección de la avenida Mariscal Castilla con el jirón Víctor Andrés Belaunde, donde Acuña apareció acompañado de simpatizantes con indumentaria y material publicitario del partido.

Evidencias

Como prueba, los fiscalizadores presentaron grabaciones donde se observa "proselitismo político en favor de la organización política Alianza para el Progreso, realizada por el actual gobernador regional de La Libertad".

El documento que precisa que los simpatizantes de Acuña utilizaban "polos, chalecos en color azul y portaban banderolas, banderines, polos, gorros, entre otros elementos publicitarios" con el símbolo de APP.

Actividad proselitista y reincidencia

El informe indica que se identificaron otras publicaciones relacionadas con la actividad proselitista, por lo que se elevó el caso al Jurado Electoral Especial de Huancayo para que proceda conforme a sus atribuciones.

Cabe señalar, que el Jurado Electoral Especial de Chiclayo ya emitió antes tres resoluciones previas por vulneración de neutralidad del gobernador de la Libertad, remitiendo su caso al Ministerio Público.