Congresista Heidy Juárez retira su firma de la moción de censura contra Santiváñez

La congresista de Podemos Perú, Heidy Juárez, retiró su firma de la moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez, la cual fue presentada oficialmente hoy en el Congreso.

Mediante un documento dirigido al Oficial Mayor del Parlamento, Giovanni Forno Flórez, la parlamentaria solicitó el retiro de su firma, sin dar mayores explicaciones de esta decisión. Cabe precisar que el documento fue recibido a la 1:34 pm en el Área de Trámite Documentario, apenas minutos antes de la presentación formal de la moción.

"Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, mediante la presente, solicitar el retiro de mi firma de la Moción de Orden del Día que plantea cuestionamientos contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Santiváñez", se lee en la misiva.

HABÍA ANUNCIADO SU APOYO

Cabe precisar que el pasado 15 de setiembre, Juárez Calle anunció a través de sus redes sociales su apoyo a la moción de censura contra Santiváñez Antúnez y cuestionando su regreso al Gabinete Ministerial pese a que ya había sido censurado en marzo de este año, cuando dirigía la cartera del Interior.