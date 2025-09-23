Arturo Fernández sobre Tomás Gálvez: “Es amigo de César Acuña Peralta”

Luego de haber sido condenado a un año de prisión por el delito de difamación, el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, anunció que revocará la decisión de la entidad de justicia, con el propósito de poder participar en las elecciones generales del 2026.

Fernández no dejaría pasar la oportunidad para brindar una opinión sobre la designación de Tomás Gálvez Villegas como fiscal interino de la Nación en reemplazo de Delia Espinoza, y aseguró que el nuevo titular del Ministerio Público tiene vínculo con el gobernador de La Libertad.

“Increíble lo que pasa. Para los amigos todo, pero para los enemigos la ley. Es un abuso total, ustedes lo han visto (…) Ya sabemos quién es el nuevo fiscal de la Nación, amigo del señor de César Acuña Peralta”, manifestó.

¿A DÓNDE IRÁ A PARAR ARTURO FERNÁNDEZ?

Tras conocerse, la decisión del Tercer Juzgado Penal Unipersonal, las autoridades de justicia ordenaron la reclusión de Arturo Fernández en el penal El Milagro de Trujillo y el pago de S/20 mil por concepto de reparación civil.