Ruth Luque sobre Dina Boluarte: “Está copando todas las entidades de justicia”

La designación de Tomás Gálvez generó una serie de comentarios entre los sectores políticos del Congreso. En medio de esta situación, la parlamentaria, Ruth Luque se mostró disconforme por el nombramiento de Gálvez Villegas en el Ministerio Público.

Luque Ibarra recordó que el ahora fiscal interino de la Nación se encuentra involucrado en actos ilícitos. Además, la congresista precisó que la mandataria tendría mucho vínculo con la llegada de Gálvez a la entidad judicial.

“Lo que se está viviendo es un copamiento en las instituciones de justicia, liderado por Dina Boluarte y por sus bancadas aliadas en el Congreso. Tomás Gálvez representa a los cuellos blancos”, manifestó la legisladora.

TODO FORMARÍA PARTE DE UN PLAN

Para Ruth Luque, el nombramiento de Tomás Gálvez formaría parte de un plan de algunos sectores del Congreso que lo criticaban por su vínculo en presuntas situaciones ilícitas. “Lo que quiere la clase autoritaria son fiscales sometidos. Y cuando hay fiscales que rechazan la impunidad, pretenden castigarlos”.