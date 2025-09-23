JEE confirma que Rafael López Aliaga violó la neutralidad electoral

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue declarado infractor de la neutralidad electoral por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro I. El órgano resolvió en primera instancia que el burgomaestre utilizó recursos y publicaciones institucionales que favorecían a su partido, Renovación Popular, durante el actual proceso electoral.

La resolución señala que López Aliaga incurrió en la falta de “practicar actos que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato”. El caso se sustentó en publicaciones en Facebook producidas por la Municipalidad de Lima, a las que se añadió su nombre en color celeste, característico de Renovación Popular, agrupación de la que es presidente.

Asimismo, el JEE advirtió que el alcalde también quebrantó el principio de neutralidad al difundir un video en el que figuraba el logo de su organización política junto al nombre de la comuna capitalina. Según el ente electoral, este acto constituye un “claro favorecimiento” a su agrupación.

JEE ADVIERTE POSIBLES SANCIONES

La decisión dispone que los actuados sean enviados al Ministerio Público, a la Contraloría General y al Concejo Metropolitano de Lima para que actúen según sus competencias. El órgano electoral exhortó al burgomaestre a abstenerse de interferir en el proceso electoral y respetar el principio de neutralidad. En caso reincida, podría recibir una sanción económica que oscila entre 30 y 100 UIT, es decir, entre 160,500 y 515 mil soles, conforme a la normativa vigente.