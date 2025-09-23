Patricia Chirinos a Susana Villarán: "Reconoce tu delito y libera al Perú de esos peajes corruptos"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció sobre las declaraciones de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, durante el inicio del juicio oral en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción.

Durante su intervención, la exburgomaestre, tras ser consultada sobre los aportes ilícitos que habría recibido de las empresas Odebrecht y OAS para su campaña del No a la revocatoria del 2013, evitó dar una cifra exacta respecto al monto que recibió.

"En este momento no le puedo dar una cantidad exacta sobre los aportes de las constructoras brasileñas, pero sí fue una suma importante de dinero. Muy lejos, por supuesto, de esa exorbitantísima suma de 11 millones que no sabemos de dónde salió", dijo.

RESPUESTA DE CHIRINOS

A través de su cuenta en la plataforma X, Chirinos Venegas criticó las declaraciones de Susana Villarán la instó a hablar con la verdad.

"La exalcaldesa se hizo la muda con los millones de Odebrecht y OAS por ‘estrategia judicial’. Ahora sale a decir que fueron menos de $11 millones, ¡qué generosa! Y que todo fue por motivos políticos. Susana Villarán, reconoce tu delito y libera al Perú de esos peajes corruptos que firmaste cuando fuiste alcaldesa de Lima", se lee en el tuit.