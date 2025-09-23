Eliane Karp sobre prisión de Alejandro Toledo: “Hay un tema de discriminación y racismo”

Luego de conocerse una segunda sentencia contra Alejandro Toledo por lo que se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, su esposa Eliane Karp, decidió pronunciarse sobre la situación del expresidente.

En una entrevista en Willax, Karp aseguró que las entidades de justicia del Perú están politizadas, por lo que, considera que el veredicto contra Toledo Manrique es injusto. Además, hecho la culpa a los simpatizantes de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos por la reclusión del exmandatario en el centro penitenciario de Ate.

“Hay un tema de racismo, hay un tema de discriminación y hay un tema de que Alejandro Toledo con muchísimos demócratas lideró la Marcha de los Cuatro Suyos, que de eso no se recuperan los fujimontesinistas”, comentó.

NO QUIERE ABANDONAR A ALEJANDRO TOLEDO

Según Eliane Karp, las autoridades de justicia tendrían en mente que tanto ella como Alejandro Toledo fallezcan tras las rejas. “Que nos muramos en la cárcel los dos. Yo quiero cuidar de mi esposo, yo quiero estar a su lado, soy su mujer”.