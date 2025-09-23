Pedro Castillo sobre golpe de Estado en 2022: “Trasladé el clamor popular en un discurso”

En medio de un nuevo juicio oral contra Pedro Castillo, el expresidente decidió contar sobre lo suscitado el 7 de diciembre de 2022, fecha donde dio un fallido golpe de Estado, asegurando que lo mencionado en televisión nacional era un pedido de la ciudadanía.

“Yo solamente lo que hice es trasladar el clamor del pueblo a través de un discurso, eso debe quedar claro. Yo creo que acá las cosas se deben ceñir a la verdad, invoco a esta sala, al Tribunal para que actúe no de espaldas a un sentido común. Debo ser claro, acá no se está juzgando el caso Cócteles o Lava Jato", mencionó.

¿QUÉ SUCEDIÓ AQUEL MOMENTO?

Pedro Castillo decidió contar lo que sucedió horas previas del fallido golpe de Estado de 2022, asegurando que se juntó con diversas autoridades de la PCM. Además, salió en defensa de los ministros que están involucrados en el delito que se le sigue.

“El día 6 de diciembre, me reuní no solamente con algunos ministros, sino con muchos dirigentes de sectores del país. Los señores que me acompañan como coimputados nada tienen que ver en el tema de rebelión y el delito que se me imputa”, declaró.