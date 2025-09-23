Maricarmen Alva sobre posible candidatura de Santiváñez al 2026: "Si está como ministro no corresponde"

La congresista de la República, María del Carmen Alva, se pronunció sobre la posibilidad de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, postule a un nuevo cargo público en las próximas elecciones generales del 2026.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria no agrupada cuestionó dicha posibilidad y precisó que Santiváñez Antúnez debe enfocarse netamente en su labor como jefe del MINJUSDH.

"Si está como ministro no corresponde, también hay un tema de neutralidad, no sé si él quiera postular, no tengo ni idea, no sé ni en que partido está, si está invitado en algún partido no lo sabemos", manifestó.

NO DESCARTA POSTULAR

Cabe precisar que, durante una entrevista para Exitosa, Juan José Santiváñez no descartó renunciar a su cargo en octubre para iniciar una campaña con miras a los comicios del 2026: "Lo que no voy a negar es que he recibido invitación de muchos partidos", sostuvo.