Presentan moción de censura contra ministro Juan Santiváñez: 36 congresistas firmaron documento

El Parlamento Nacional recibió hoy una moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, impulsada por legisladores de distintas bancadas. La iniciativa finalmente logró reunir 36 firmas.

La solicitud de censura se sustenta en cuestionamientos a la idoneidad, confianza y probidad del ministro Santiváñez Antúnez. También mencionan investigaciones abiertas cuando se desempeñó como ministro del Interior.

VOTACIÓN DE LA CENSURA

Como el Congreso está en semana de representación, el trámite de la moción será en el próximo pleno. El pedido deberá ser admitido primero y, de aprobarse, se invitará al funcionario para que ejerza su derecho a la defensa.

Después de esta etapa se programará el debate y votación de la censura en el Pleno del Parlamento, lo que podría ocurrir la próxima semana. La primera censura fue cuando se desempeñaba como titular del Ministerio del Interior.

DISTINTOS GRUPOS

Firmaron representantes de distintos grupos, Alex Flores (Bancada socialista), Susel Paredes (Bloque democrático popular), Edward Málaga (no agrupado), Patricia Chirinos, (Renovación Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia), entre otros.