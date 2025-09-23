Ministro Juan Santiváñez sobre Tomás Gálvez: Puede hacer un gran trabajo en el Ministerio Publico

En entrevista con Exitosa, el ministro Juan Santiváñez se pronunció sobre la designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino, señalando que fue víctima de una acusación sin sustento cuando el Ministerio Público era dirigido por la suspendida Delia Espinoza.

"Él fue víctima de estas acusaciones sin sustento de muñecos construidos que cuando se estaba muriendo por el Covid-19 le armaron falsos colaboradores, falsos testigos, iniciaron un proceso y luego se demostró que no tenía nada que ver", indicó.

EL MONSTRUO POR DENTRO

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dijo también que, debido a la experiencia de Gálvez Villegas en la entidad, podría realizar un excelente trabajo, pues conoce al verdadero ‘monstruo' desde adentro y eso definitivamente le juega muy a su favor.

"Me parece que es una persona que puede hacer un gran trabajo porque ha sido víctima de un sistema fiscal corrupto. Conocer al monstruo por dentro, haber sufrido ese tema y sufrir la persecución a través de la construcción de muñecos", agregó.