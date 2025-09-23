Caso Interoceánica Sur: admiten a trámite incorporación de Westfield Capital como tercero civil responsable

El Poder Judicial admitió a trámite el pedido de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato para incluir a la empresa Westfield Capital Limited, vinculada al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, como "tercero civilmente responsable" en la investigación por el caso de la carretera Interoceánica Sur.

La misma medida fue adoptada por el juez Jorge Chávez Tamariz para First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, empresa ligada al empresario chileno Gerardo Sepúlveda, según una resolución del 1 de septiembre.

La investigación del Equipo Especial de la Fiscalía incluye a Kuczynski en su condición de funcionario del gobierno de Alejandro Toledo, junto a otros exministros y personas acusadas del presunto delito de colusión agravada.

Fundamentos de decisión judicial

El magistrado determinó que el requerimiento presentado por la defensa legal del Estado el 16 de junio cumplió con los requisitos del artículo 100 del Código Procesal Penal. La resolución señala que la solicitud incluyó datos de las empresas, representantes legales, razones de la petición, vinculación con los hechos y presentación de pruebas documentales.

Empresas deberán responder por reparación

Chávez Tamariz dispuso que el pedido sea notificado a las demás partes del proceso, quienes podrán presentar observaciones antes de una eventual audiencia virtual. Si el Poder Judicial acepta definitivamente el pedido de la Procuraduría, ambas empresas deberán responder por el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado peruano, en caso de que los acusados principales no puedan hacerlo con sus bienes.