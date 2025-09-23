Premier Arana considera “normal” que presidenta Boluarte reciba obsequios de altas autoridades

El premier Eduardo Arana se pronunció sobre un reciente informe periodístico que revelaba que la presidenta Dina Boluarte Zegarra recibió regalos de altas autoridades tanto nacionales como internacionales, como perfumes, cosméticos, jarrones, esculturas, etc.

Todos estos obsequios aparecen registrados en una lista oficial elaborada a partir de la nueva directiva de la Presidencia de la República. Al respecto el funcionario remarcó que el nuevo reglamento busca garantizar la “transparencia” en dicha práctica, informa Correo.

TRANSPARENCIA

“Lo que se ha publicado o lo que se ha difundido […] está relacionado con la política que tienen los embajadores, presidentes, agregados, es decir, todas las misiones internacionales, cuando visitan a un presidente, le llevan un regalo […], es normal”, señaló.

“Lo que ha hecho este gobierno es dictar una norma para que se regule. Se ha colaborado con la transparencia (…) a partir de ahora, lo que se está haciendo es un registro. ¿Qué mejor manera de decirle a la población que ahora todo es transparente?”, agregó.