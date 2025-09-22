José Carlos Requena sobre elección de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación: "La unanimidad sorprende"

El analista político, José Carlos Requena, se pronunció luego que la Junta de Fiscales Supremos eligió a Tomás Gálvez como nuevo fiscal de la Nación interino en reemplazo de Delia Espinoza.

En entrevista para Canal N, el analista expresó su asombro debido a la "unanimidad" con la que se dio la elección de Gálvez Villegas como nuevo titular del Ministerio Público tras la suspensión de Espinoza Valenzuela por seis meses.

"La verdad, me ha sorprendido la unanimidad, la unanimidad sorprende [...] a mi me crea bastante ruido el hecho que el actual fiscal de la Nación, por muy interino que pueda ser, haya liderado e inscrito un partido político", dijo.

SOBRE DELIA ESPINOZA

Para Requena, no es descabellado pensar que Delia Espinoza pueda retomar el cargo antes de cumplir con los seis meses de suspensión impuestos por la Junta Nacional de Justicia (JNJ): "Todo es posible. Entiendo que la defensa de la señora Espinoza ha presentado un recurso", sostuvo.