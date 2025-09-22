Dina Boluarte es silenciada durante discurso sobre igualdad de género en la ONU

La presidenta Dina Boluarte, pasó un incomodó momento cuando se interrumpió su discurso en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York luego que el personal de protocolo apagara su micrófono durante su discurso sobre igualdad de género.

La mandataria se encontraba participando en la conmemoración del 30º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, cuando se manera sorpresiva fue silenciada tras exceder el tiempo permitido en la Asamblea General.

A pesar de la interrupción, Boluarte insistió en los logros de su gestión y en la importancia de continuar trabajando por la igualdad de género en Perú. Su participación resaltó la necesidad de políticas inclusivas y la lucha contra la discriminación hacia las mujeres.

"Un hito histórico que marcó el compromiso político internacional para alcanzar el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Hemos alcanzado resultados relevantes: se han reducido las brechas en el acceso a la educación y el mercado laboral", señaló la jefa de Estado.

¿LLAMADA DE ATENCIÓN?

Annalena Baerbock, presidenta del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General, recordó que los discursos deben ceñirse a los tiempos establecidos. “No olviden que tenemos una larga lista de oradores, así que deben ceñirse a los tiempos”, señaló, justificando la interrupción de Boluarte.