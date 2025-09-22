Rospigliosi sobre elección de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación: "Espero que las relaciones mejoren"

El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, se pronunció luego que la Junta de Fiscales Supremos oficializó la designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino, en reemplazo de Delia Espinoza.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario fujimorista expresó su deseo de que la nueva gestión de Gálvez Villegas ayude a "mejorar las relaciones" entre el Ministerio Público y el Congreso de la República.

"Yo espero que con el nuevo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, las relaciones no solamente con el Congreso, sino con todas las instituciones, mejoren. Sobre todo con la Policía Nacional, la relación de la Fiscalía con la Policía es fundamental para la lucha contra la delincuencia", dijo.

SOBRE DELIA ESPINOZA

En ese sentido, Rospigliosi criticó la gestión de la suspendida fiscal Delia Espinoza: "Lo único que hacía era atacar a la Policía y a las Fuerzas Armadas y proteger a los delincuentes y terroristas", sostuvo.