José Jerí tras designación de Tomás Gálvez como fiscal interino de la Nación: “Respetemos la decisión”

En horas de la mañana de este lunes 22 de setiembre, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) designó a Tomás Gálvez Villegas como fiscal interino de la Nación en reemplazo de la suspendida Delia Espinoza, quien fue apartada del cargo por seis meses.

Ante este nombramiento, el presidente del Congreso, José Jerí, hizo un llamado a los diversos sectores del Parlamento para que acepten la decisión del organismo de justicia que nombra a Gálvez Villegas en el puesto de Espinoza Valenzuela.

“Hay respeto a las decisiones de las instituciones, en este caso la Junta Nacional de Justicia tomó una decisión y tiene que acatarse, y entiendo que la Fiscalía, justamente en este contexto, es que ha cumplido ello, y el día de hoy han elegido a un nuevo Fiscal de la Nación”, declaró.

INVESTIGACIÓN CONTRA TOMÁS GÁLVEZ

José Jerí recordó que el actual titular de la Fiscalía, Tomás Gálvez, tendría unos supuestos vínculos con los ‘Cuellos Blancos’, por lo que, pidió a las autoridades tener en cuenta a este tema para que no pase a segundo plano.