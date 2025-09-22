Dina Boluarte sobre Perú Libre: “No recordaron que una mujer venía en su fórmula presidencial”

En medio de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas en Estados Unidos, Dina Boluarte decidió arremeter contra Perú Libre por no haber reconocido que ella formaba parte de la plancha presidencial del 2021.

Durante sus declaraciones, Boluarte Zegarra dejo abierta la posibilidad de que las manifestaciones que se suscitaron luego de haber asumido el cargo de mandataria, habría sido financiada. Además, precisó que todo momento buscaron crear el caos en el país, sin importarle la ciudadanía.

“Cuando asumí la presidencia, luego del golpe de Estado que diera el expresidente, nunca me imaginé que aquellos que estaban perdiendo el poder enquistado (...) pudieran recibir a una mujer que vino en esa fórmula presidencial de esa manera. De una forma brutal. No les importó el Perú. Lo único que les interesaba era cómo recuperar el poder que habían perdido”, comentó.

DESAPROBACIÓN SUPERA EL 90%

A menos de un año de realizar las elecciones generales del 2026, una encuesta compartida por RPP revela que los índices de desaprobación de Dina Boluarte llega al 93.8%, siendo la peor cifra de un presidente en la historia del país.