Vladimir Cerrón tilda de ‘traidor’ a Pedro Castillo: “Se alió con el hijo de Jorge del Castillo”

A más de dos años de estar prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón reapareció en las redes sociales y esta vez, decidió hablar sobre Pedro Castillo, para quien tuvo fuertes calificativos, por lo que cometió hacer cuando estaba en campaña electoral.

Durante los comentarios que compartió el líder de Perú Libre, se le escuchó decir que Castillo Terrones decidió dejar de lado, el ideario de la agrupación política. Además, de haberse juntado con los opositores de la militancia.

“Pedro Castillo no nos traiciona en el gobierno. Castillo nos traiciona ya eh para la segunda vuelta porque ahí cambia el programa del partido y crea el famoso plan bicentenario con el hijo de Jorge del Castillo”, manifestó.

LE ENTREGÓ EN BANDEJA EL GOBIERNO A DINA BOLUARTE

De acuerdo a Vladimir Cerrón, Pedro Castillo le entregó en bandeja el Gobierno a Dina Boluarte después de haber dado un fallido golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. “Castillo sabía muy bien de que arriesgarse a hacer lo que hizo era simplemente ceder el poder a Dina Boluarte”.