Ministro de Transportes descarta participar en las elecciones 2026: “No voy a postular”

Aunque surgieron en las últimas semanas una serie de especulaciones de la participación del actual titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, en las elecciones generales del 2026, el ministro negó estar presente en los comicios.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sandoval Pozo reiteró que a pesar de que Dina Boluarte lo cese del cargo en el MTC, el no realizará ningún tipo de campaña política en miras a las votaciones del siguiente año.

“No estoy en campaña, no voy a postular. Si en caso, la presidenta y el premier decidan que debo dar un paso al costado, igual no voy a postular”, declaró el ministro de Transportes respondiendo una vez más a las provocaciones de Rafael López Aliaga.

SOBRE LAS MARCHAS DE LA GENERACIÓN Z

Al ser consultado sobre las manifestaciones que se registraron este fin de semana por la Generación Z, César Sandoval sostuvo que toda marcha está permitida en el país, siempre y cuando se haga de manera pacifica y sin alterar el orden público.