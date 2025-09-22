García Belaúnde sobre viaje de Boluarte y Ministros a Nueva York: "Turismo y shopping"

El excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, se pronunció sobre el viaje de la presidenta Dina Boluarte y seis ministros de Estado a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, por la Semana de Alto Nivel del Octogésimo Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU.

A través de su cuenta en la plataforma X, el exparlamentario criticó la presencia de los ministros en dicho evento y señaló que el viaje de esta comitiva al país norteamericano es solamente para fines turísticos.

"Se confirma que viaje de Dina con 6 ministros a NY es para pasear por la ciudad de los rascacielos. ¿Qué harán durante la celebración de los 80 años de la ONU los ministros de Vivienda, Salud, Comercio y Turismo, Mujer y Economía? Muy claro. Turismo y shopping", se lee en el tuit.

PREMIER DEFIENDE VIAJE

Por su parte, el premier Eduardo Arana defendió el viaje de Boluarte Zegarra a tierras estadounidenses y aseguró que su visita "llevará un mensaje en el que ratificará que vivimos en democracia".