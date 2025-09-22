Alejandro Aguinaga respalda designación de Tomas Gálvez como fiscal interino

Tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para nombrar a Tomás Gálvez Villegas como nuevo fiscal interino de la Nación, en reemplazo de la suspendida Delia Espinoza, el parlamentario de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, se pronunció al respecto.

Por medio de sus redes sociales, el legislador saludó la designación de Gálvez en el Ministerio Público. Además, precisó que su llegada a la entidad, hará que se recuperé la justicia a favor de los ciudadanos del Perú.

"Tomás Aladino Gálvez, hoy fiscal de la Nación interino, es la prueba de que la vida siempre da revanchas. Tras haber sufrido en el pasado los abusos de una Fiscalía y una JNJ politizada, hoy asume con la confianza recibida, el reto de encaminar la Fiscalía, con la oportunidad de empezar a forjar un legado que devuelva justicia al servicio del país. Éxitos, doctor", escribió.

TOMÁS GÁLVEZ ERA UNO DE SUS CANDIDATOS

Antes de conocerse la decisión del nombramiento de Tomás Gálvez, Alejandro Aguinaga, brindó una entrevista en Canal N, asegurando que Gálvez Villegas y Patricia Benavides, eran sus candidatos para asumir el cargo de Delia Espinoza.