Revelan que Minedu gastó más de 8 mil soles en galletas, camisas y lavandería con dinero de caja chica

El despacho principal del Ministerio de Educación, a cargo de Morgan Quero, utilizó recursos de la caja chica para comprar camisas, polos y blusas desde sus primeros días en el cargo, según reveló el dominical "Cuarto Poder".

El 9 de abril de 2024, apenas días después de asumir el ministerio, se compraron dos camisas y cuatro polos, patrón que continuó con adquisiciones de vestimenta en diciembre (S/598), enero (S/239) y abril de 2025 (S/288). El ministerio también gastó en un vaporizador de prendas, toallas y servicios de lavandería que incluyeron el lavado del fajín ministerial.

Compras masivas de alimentos

Entre abril de 2024 y septiembre de 2025, el Minedu adquirió más de 3 mil paquetes de galletas de diversas marcas, además de café, snacks, gaseosas y otros alimentos por un monto total que supera los S/8,300.

El reporte de gastos abarca desde abril de 2024, cuando Quero Gaime asumió el cargo en reemplazo de Miriam Ponce Vértiz, hasta septiembre de 2025. Las compras documentadas incluyen además artículos como papel higiénico, paños y toallas húmedas, según la investigación periodística que revisó los registros de la caja chica del portafolio educativo.

Minedu responde

Ante los cuestionamientos, el Ministerio de Educación negó el uso personal de fondos públicos por parte del ministro Quero Gaime. La institución señaló que las camisas son "institucionales de carácter protocolar, destinadas exclusivamente a actos oficiales" y están disponibles para funcionarios de los viceministerios y gabinete de asesores.

Respecto a los alimentos, la entidad manifestó de que se trata de "compras mínimas" para la "atención protocolar del Despacho Ministerial" durante reuniones de trabajo y refrigerios institucionales.