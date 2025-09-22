Juan José Santiváñez: segundo peritaje confirma su voz en audios enviados al capitán 'Culebra'

Un segundo peritaje realizado por la Oficina de Peritajes del Ministerio Público confirmó que la voz en audios de WhatsApp enviados al capitán PNP Junior Izquierdo a fines de marzo de 2024 pertenece al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

El informe pericial fonético-acústico 268-2025, revelado por "Cuarto Poder", señala que existe "alta probabilidad" de que las muestras analizadas correspondan al mismo hablante. El peritaje fue realizado por tres profesionales distintos al primer estudio, quienes determinaron unánimemente la autoría vocal.

Contenido de la conversación

Los audios analizados corresponden a cuando Santiváñez dialogaba con el agente policial conocido como 'Culebra', entonces destacado en la Diviac. En la comunicación, el ahora ministro consultaba sobre información relacionada con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

Según la transcripción, Santiváñez manifestó que "necesito definir, como se dice, mis puntos finales" y preguntó específicamente si existía "algún tema ahorita contra el hermano". La diligencia fiscal se realizó sin la participación voluntaria del titular de Justicia.

Abogado de 'Culebra' se pronuncia

"Una vez más, con prueba científica, se demuestra que los audios que el capitán Izquierdo entregó [...] son la voz de Juan José Santiváñez", aseveró Juan Carlos Mejía, abogado del capitán ‘Culebra’.