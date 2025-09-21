Petroperú: MEF aprueba emisión de bonos por más de US$ 287 millones para refinanciar deuda

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la ejecución de una operación de administración de deuda y emisión de bonos soberanos hasta por US$ 287.3 millones con el objetivo de rescatar a Petroperú.

En concreto, se determinó dicha emisión interna de bonos para implementar la operación de administración de deuda de las obligaciones de pago derivadas del honramiento de la garantía otorgada por el Gobierno Nacional, aprobada por el Decreto de Urgencia Nº 023-2022.

Dicha resolución se ampara en la Ley N° 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025, que faculta al Gobierno Nacional a desarrollar ese tipo de operación financiera. La resolución ministerial N°447-2025-EF/52, fue firmada por el titular del sector, Raúl Pérez Reyes, y publicada en las normas legales del diario oficial.

Características de la emisión de bonos

La resolución dispone que la emisión interna de bonos será bajo la modalidad de refinanciación por el monto antes mencionado, más los intereses que se devenguen hasta la fecha de colocación de los referidos bonos.

Para los fines de dicha emisión, se establece que la modalidad de colocación es mediante oferta privada al Banco de la Nación, en sustitución al Programa de Creadores de Mercado. Se dispone como características del bono soberano que su valor será el que tenga al 12 de agosto del año 2034 en soles, más los intereses que se devenguen hasta la fecha de colocación.

Valor nominal

El valor nominal será de S/1,000 por bono, con una tasa cupón del 5.40% y con una periodicidad de pago de intereses semestral. El servicio de amortización, intereses y demás gastos serán atendidos por el MEF con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública.