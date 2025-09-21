Elecciones 2026: 84 % de peruanos no confía en los candidatos presidenciales, según Datum

Un 84% de los peruanos asegura que no confía en los candidatos para las próximas elecciones generales de 2026, de acuerdo con la más reciente encuesta de Datum realizada para el diario El Comercio.

El estudio advierte sobre un escenario de desafección ciudadana frente a la política y a quienes aspiran a cargos de poder, mostrando que el 61% de los electores acudiría a las urnas con escepticismo o rechazo.

La encuesta de Datum revela que la desconfianza hacia los postulantes es una tendencia extendida a nivel nacional, aunque con variaciones regionales significativas. En el norte del país, el 64% afirma que votaría con rechazo, mientras que en el sur el porcentaje alcanza el 63%, reflejando un mayor desgaste en zonas tradicionalmente críticas frente a la política nacional.

Emociones negativas predominan

En el sondeo también se preguntó por las emociones que predominan en los ciudadanos respecto a la política, evidenciando que la mayoría de peruanos asocia el panorama electoral con sentimientos de molestia, tristeza y vergüenza.

La encuesta de Datum refleja que, a poco menos de un año de las elecciones generales, la confianza en los líderes políticos sigue siendo baja. Los datos revelan la necesidad de que los partidos políticos enfrenten el reto de reconectar con la ciudadanía y recuperar la confianza en las instituciones democráticas.

Ficha técnica

Cabe resaltar que, el estudio fue realizado del 6 al 12 de septiembre a 1 200 personas, entre ellos hombres y mujeres mayores de 18 a 72 años de todos los niveles socioeconómicos. El nivel de confianza del sondeo es de 95% y el margen de error es de +/- 2,8.