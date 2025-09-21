López Aliaga definirá en octubre si postula a la presidencia: “Voy a anunciar eso el 12 o 13”

Tras un viaje por Europa y Estados Unidos, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, reapareció públicamente y confirmó que tomará una decisión sobre su eventual candidatura presidencial dentro del plazo que le permite la ley.

El burgomaestre dijo que anuncio se hará en la fecha límite establecida para definir su participación en las elecciones generales de 2026. "Yo voy a aprovechar el plazo que me da la ley hasta el 12 o 13 de octubre. Voy a anunciar eso de acuerdo a ley", dijo.

López Aliaga volvió al debate electoral con un discurso en el que enfatizó que priorizará los proyectos de transporte en la capital, pero dejó abierta la posibilidad de dar el salto a la contienda presidencial.

Coordinación con Ejecutivo y aclara discurso

El burgomaestre indicó que su prioridad actual es coordinar con el Ejecutivo para concretar proyectos de transporte que beneficien a la capital. Precisó que ya envió una solicitud al premier y al ministro de Transportes y Comunicaciones para reunirse y acelerar la propuesta del tren Lima-Chosica.

Sobre su discurso en Madrid donde habló de una "reconquista del Perú", precisó que se refería a la necesidad de combatir la corrupción, la minería ilegal, el narcotráfico y el secuestro de menores. "Esa reconquista que me refiero es de la gente decente, de la gente que trabajamos y venimos del sector privado", agregó.