Tras retiro de seguridad: responsabilizan a la PNP por atentado que pueda sufrir suspendida fiscal de la Nación

En entrevista con RPP, Luciano López, abogado de Delia Espinoza, calificó como "lamentable" la decisión de la Alta Dirección de la Policía Nacional, que en la víspera anunció el retiró de la seguridad a la suspendida fiscal de la Nación.

"Sobre el tema de la seguridad es algo lamentable, eso es algo que ella, en realidad, como es de público conocimiento, lo previó hace varios días, ofició a la gente del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional", sostuvo el letrado.

ANTELADAMENTE

Asimismo, responsabilizó directamente al titular del Ministerio del del Interior, Carlos Malaver Odias, y al director de la Policía Nacional de cualquier atentado que se pueda registrar contra la integridad de doctora Espinoza Valenzuela.

"Así que, definitivamente [...], cualquier atentado contra la vida y la integridad de la doctora Espinoza es de entera responsabilidad del ministro [Malaver] y del director de la Policía Nacional porque fueron advertidos anteladamente", agregó.