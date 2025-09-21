Premier Arana sobre mensaje de Dina Boluarte en la ONU: Ratificará que vivimos en una democracia

El premier Eduardo Arana afirmó que la presencia de la mandataria Dina Boluarte en la ONU asegura que la voz del Perú pueda ser escuchada en un foro tan importante. Asimismo, “le permitirá dialogar con sus homólogos sobre temas bilaterales y buscar acuerdos”.

Señaló también que “los viajes presidenciales siempre han tenido resultados favorables y que, en esta oportunidad, la jefa de Estado llevará un mensaje en el que ratificará que vivimos en democracia y que se dejará un país en el que se cerraron muchas brechas”.

Arana Ysa brindó estas declaraciones, la tarde de ayer, durante su participación en la XVI Intervención Multisectorial Descentralizada "Ponle Punche y Ganamos Todos Perú" en el Parque Temático Naval Monitor Huáscar, ubicado en el distrito de Pachacútec.

VIAJE A EEUU

Esta madrugada, la jefa de Estado viajó a Nueva York, EEUU, para participar en el Octogésimo Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU. La acompañan el Canciller y los ministros de Economía, Comercio Exterior, Salud, Vivienda y de la Mujer.