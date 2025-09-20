Premier Arana habría vulnerado neutralidad electoral con pronunciamiento sobre Fuerza Popular, según JEE

El premier Eduardo Arana habría vulnerado la neutralidad electoral con el pronunciamiento de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en defensa de Fuerza Popular, ante la solicitud de declaratoria de ilegalidad que presentó la Fiscalía de la Nación.

De acuerdo al informe de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro I al que accedió Infobae, se señala que el jefe del Gabinete "habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, mediante la realización de un pronunciamiento en sus redes sociales oficiales que favorecería a la organización política Fuerza Popular".

Wendolyne Zapata Vidaurre, coordinadora de Fiscalización, remitió el informe al presidente del JEE Lima Centro I, juez superior Hugo León Manco, para que el tribunal determine si inicia un proceso sancionador contra Arana.

Fundamentos del informe de Fiscalización

Según el documento, el premier habría favorecido a Fuerza Popular debido a que la solicitud de declaratoria de ilegalidad y cancelación de inscripción únicamente está dirigida contra el partido de Keiko Fujimori, sin existir a la fecha ninguna otra solicitud similar contra otra organización política.

La fiscalizadora considera que no puede pasarse por alto que en época electoral las acciones de un funcionario "podrían aprovecharse para aumentar o disminuir el apoyo a algún candidato u organización política". El documento recalca que, por la influencia del cargo, se exige a las autoridades cumplir con el deber de mantener la neutralidad electoral.

Arana negó favorecimiento

Como se recuerda, el premier había negado algún favorecimiento del Gobierno hacia Fuerza Popular, afirmando que buscan garantizar que todo partido pueda participar en el proceso electoral, aunque la Ley Orgánica de Elecciones faculta a la fiscal de la Nación a solicitar la declaratoria de ilegalidad de un partido político por conducta antidemocrática.