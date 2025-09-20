Política

Hace 2 horas

López Aliaga invita a reunión a premier Arana y a ministro de Transportes para tratar sobre tren Lima-Chosica

Alcalde de Lima reveló que tuvo un "largo proceso de meditación" por lo que ahora buscará una reunión técnica con ambos funcionarios.



Tras retornar de su gira internacional, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, utilizó sus redes sociales para anunciar que buscará el diálogo con el premier Eduardo Arana y el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, a fin de resolver el tema del tren Lima-Chosica.

A través de su cuenta de X, el burgomaestre reveló que tuvo un "largo proceso de meditación" por lo que ahora buscará reunirse con ambos funcionarios y abrir un puente de diálogo para una reunión técnica.

"Ya en mi querida Patria quiero invitar, después de un largo proceso de meditación, en Madrid, Roma y Washington, al Ministro de Transportes y Comunicaciones y al Premier, a una reunión técnica, priorizando el bienestar de Lima Este, para encontrar una solución al tema pendiente", posteó.

Antecedentes del conflicto

Como se recuerda, la relación entre la comuna limeña y el MTC se vio afectada luego que no llegaran a acuerdos sobre los trenes donados por la empresa Caltrain para ser usados en la ruta de cercanías Lima-Chosica. López Aliaga acusó a Sandoval de poner trabas al proyecto y de privilegiar intereses políticos, argumentando que tendría previsto dejar su cargo para postular al Congreso. 

Ante ello, el ministro Sandoval presentó una serie de objeciones y problemas al proyecto, incluso presentando informes técnicos que aseguraban la inviabilidad de los trenes donados, hecho que fue rechazado por la comuna limeña.


