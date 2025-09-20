López Aliaga invita a reunión a premier Arana y a ministro de Transportes para tratar sobre tren Lima-Chosica

Tras retornar de su gira internacional, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, utilizó sus redes sociales para anunciar que buscará el diálogo con el premier Eduardo Arana y el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, a fin de resolver el tema del tren Lima-Chosica.

A través de su cuenta de X, el burgomaestre reveló que tuvo un "largo proceso de meditación" por lo que ahora buscará reunirse con ambos funcionarios y abrir un puente de diálogo para una reunión técnica.

"Ya en mi querida Patria quiero invitar, después de un largo proceso de meditación, en Madrid, Roma y Washington, al Ministro de Transportes y Comunicaciones y al Premier, a una reunión técnica, priorizando el bienestar de Lima Este, para encontrar una solución al tema pendiente", posteó.

Antecedentes del conflicto

Como se recuerda, la relación entre la comuna limeña y el MTC se vio afectada luego que no llegaran a acuerdos sobre los trenes donados por la empresa Caltrain para ser usados en la ruta de cercanías Lima-Chosica. López Aliaga acusó a Sandoval de poner trabas al proyecto y de privilegiar intereses políticos, argumentando que tendría previsto dejar su cargo para postular al Congreso.

Ante ello, el ministro Sandoval presentó una serie de objeciones y problemas al proyecto, incluso presentando informes técnicos que aseguraban la inviabilidad de los trenes donados, hecho que fue rechazado por la comuna limeña.