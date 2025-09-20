Mindef: Primeros aviones subsónicos llegarían al Perú antes de julio del 2026

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, detalló que el Gobierno de Dina Boluarte aprobó la compra de 12 aviones subsónicos para reforzar la capacidad del país en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. El titular del sector aseguró que el proceso de adquisición será de "corto plazo", estimando que un par de aeronaves lleguen al país antes del 28 de julio de 2026.

Astudillo destacó que esta adquisición complementará la compra de 24 aviones de combate prevista para concretarse en octubre próximo, señalando que "es una tarea pendiente que tiene el Estado peruano de hace muchas décadas y esto va a ser un paso muy importante".

El titular del sector agregó que se espera que antes del 28 de julio ya se cuente con algunas unidades, quedando pendiente la recepción total de aviones en el transcurso de los siguientes 20 años.

Inversión en equipamiento y infraestructura

Tras asistir a la Comisión de Defensa del Congreso, donde expuso las medidas de su sector para fortalecer la defensa y seguridad en zonas fronterizas, Astudillo señaló que, junto con los nuevos aviones, es crucial incrementar la flota de helicópteros y mejorar la infraestructura de las pistas de aterrizaje en diversas zonas del país.

Aviones y costo estimado

Cabe resaltar que la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa, adscrita al Departamento de Defensa de EE.UU., informó sobre una posible venta militar de aviones de guerra F-16 Block 70 al Perú. El costo sería de USD 3,420 millones por un paquete que incluye 10 aviones F-16C Block 70 y dos F-16D Block 70, con sistemas de armamento y equipamiento complementario.