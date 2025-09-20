Autorizan viaje de seis ministros para acompañar a Dina Boluarte en Asamblea General de la ONU

El Ejecutivo oficializó la autorización para que cinco ministros de Estado viajen en comisión de servicios a Nueva York, Estados Unidos, entre el 21 y 27 de setiembre, con el fin de acompañar a la presidenta Dina Boluarte en las actividades de la Semana de Alto Nivel del Octogésimo Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Detalles de gastos y rendición de cuentas

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, integrará la comisión oficial según las resoluciones publicadas. Los gastos por pasajes y viáticos serán cubiertos por los presupuestos de cada ministerio, con asignaciones que oscilan entre los USD 1,760 y USD 2,640 según la duración de las estancias.

La ministra de la Mujer, Ana Peña Cardoza, y el ministro de Vivienda, Durich Whittembury, contarán con presupuestos de USD 1,760 en viáticos para sus estadías del 21 al 25 de septiembre. El titular de Salud, César Vásquez Sánchez, tendrá USD 2,200 en viáticos y USD 1,587.91 en pasajes aéreos para su participación del 21 al 26 de septiembre.

El canciller Elmer Schialer dispondrá de USD 2,004.10 para pasajes y USD 2,640 en viáticos para el periodo del 21 al 27 de septiembre. La ministra de Comercio Exterior, Úrsula León, sostendrá encuentros bilaterales con homólogos y autoridades de la ONU durante el evento y el presupuesto asignado para su comisión cubre vuelos por USD6.515 y viáticos por USD 2.640.

Rendición de cuentas

Según la publicación en El Peruano, cada ministerio tiene la obligación de rendir cuentas documentadas de los gastos realizados en un plazo de 15 días tras culminar la comisión de servicios.