Delia Espinoza: reacciones divididas en el Congreso tras suspensión de la fiscal de la Nación

Foto Exitosa

Como era de esperarse, la suspensión temporal de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, generó opiniones a favor y en contra en el Congreso de la República. La medida dictada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es por seis meses.

Para algunos legisladores, la sanción contra Espinoza Valenzuela atenta contra la independencia del Ministerio Público. Además, debilita la lucha contra la corrupción, que desde el inicio de su gestión lideraba la suspendida funcionaria.

PRIMER PASO

Entre los legisladores que rechazaron la medida ordenada anoche por los magistrados de la Junta Nacional de Justicia se encuentran Silvana Robles Araujo (Perú Libre) y Susel Paredes Piqué (Cambio Democrático-Juntos por el Perú).

Mientras que los parlamentarios Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) saludaron la decisión de la JNJ, indicando esta suspensión por seis meses es el primer paso hacia una sanción definitiva.