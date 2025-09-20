Fiscalía devuelve celulares incautados a Alan García el día de su muerte por caso Odebrecht

El Ministerio Público, a través del fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, ordenó la devolución de los celulares del expresidente Alan García incautados durante una diligencia fiscal en abril de 2019 por el caso Odebrecht.

De acuerdo a un documento fiscal al que accedió Canal N, la entrega se produjo el 9 de septiembre de 2025 tras constatarse que no se pudo acceder a la totalidad del contenido de los equipos por falta de un software especializado.

Incautación e investigación en 2019

Los celulares fueron incautados el 17 de abril de 2019 durante un allanamiento en la vivienda de García en Miraflores, en el marco de la investigación al exministro Luis Nava Guilbert y otros implicados por colusión agravada.

Los dispositivos formaban parte de los elementos probatorios en las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción relacionados con la Línea 1 del Metro de Lima y los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.

Solicitudes de devolución y fundamento legal

La familia de Alan García había solicitado en reiteradas ocasiones la devolución de los equipos. El abogado Erasmo Reyna calificó la intervención a los dispositivos como una medida desproporcionada por tratarse de una persona fallecida.

En el documento fiscal se detalla que la devolución se efectúa porque la Oficina de Peritaje no logró acceder a toda la información de los dispositivos al no contar con el software necesario. En aplicación del artículo 222° del Código Procesal Penal, se autorizó la devolución de los equipos a la sucesión del exmandatario.