Martha Moyano arremete contra ‘los dibujitos’ en el Congreso: “No son niños tan inocentes”

En medio del debate que se dio en el Congreso por el octavo retiro de la AFP, la parlamentaria de Fuerza Popular, Martha Moyano, decidió enviarles un mensaje a los famosos ‘dibujitos’ y lanzó una advertencia al titular del Legislativo, José Jerí.

Durante su participación, la congresista hizo un llamado a las personas vinculadas a la política a prestarle mucha atención a este grupo, que buscarían poner en inestabilidad al Perú, usando la violencia de por medio.

“Aquí, señor presidente, hay una preocupación que se está planteando en algunos discursos de algunos congresistas. Hay que tener cuidado con lo que se está promoviendo en la calle. Esos famosos dibujitos, señor presidente, no son tan, tan delicados, tan niños ni tan inocentes”, dijo.

PEDIDO A JOSÉ JERÍ

Con el propósito de ponerle énfasis a ‘los dibujitos’, Martha Moyano hizo un llamado a José Jerí a poner énfasis a este grupo de personas. “Le recomiendo, señor presidente, repito, usted es presidente del Congreso, revise esos, esos dibujitos”.