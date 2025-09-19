Guillermo Bermejo sobre Vladimir Cerrón: “Me decepcionó cuando llegamos al Gobierno”

En vísperas de las elecciones generales del 2026, el candidato a la presidencia y actual congresista, Guillermo Bermejo, decidió pronunciarse sobre su distanciamiento con el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Durante una entrevista en La República, Bermejo Rojas aseguró que valoró mucho la amistad que tuvo con el exgobernador de Junín, sin embargo, tuvo que marcar distancia de él, ya que, cuando el partido llegó al poder, comenzó a tener actitudes diferentes.

“Yo te digo que siempre estaré agradecido (con Vladimir Cerrón) de lo que construimos. Yo no niego lo que hicimos ni a quienes nos acompañaron. Para mí la decepción vino cuando ya estábamos en el gobierno. Tal vez fui iluso, tal vez muy idealista. Pensé que todos llegábamos en la misma dinámica”, declaró.

NUNCA TUVO BUENA ESPINA DE DINA BOLUARTE

Guillermo Bermejo recordó los inicios de Dina Boluarte en Perú Libre, y la calificó como ‘puñalera’, debido a que, la única intención que tenía, era quedarse en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

“Es una traidora y no me asombra, porque a ella, desde un primer momento, lo único que le interesaba era ser ministra. Y a mí me llamó varias veces para que defendiera su estancia en su ministerio”, precisó el parlamentario.