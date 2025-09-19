Flor Pablo arremete contra Fuerza Popular: “Es un partido que le ha hecho mucho daño al país”

Después de que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, buscara declarar ilegal el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, la congresista Flor Pablo Medina, arremetió contra la militancia que lidera la hija del expresidente, Alberto Fujimori.

Por medio de sus redes sociales, la parlamentaria aseguró que la agrupación política que encabeza Fujimori Higuchi ha destruido al Perú. Además, recordó una serie de detalles en los que el partido de la excandidata presidencial ha estado en contra de los ciudadanos.

“Fuerza Popular es un partido que le ha hecho mucho daño al país, atacando la independencia de organismos constitucionales, persiguiendo a sus opositores, desconociendo el voto popular, favoreciendo intereses económicos y usando su poder congresal para impulsar leyes inconstitucionales como la de amnistía. Su conducta antidemocrática ha sido comprobada una y otra vez durante todos estos años”, escribió en su cuenta de X.

GOBIERNO SALE EN DEFENSA DE FUERZA POPULAR

Tras el pronunciamiento de Delia Espinoza, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) compartió un comunicado y salió en defensa de Fuerza Popular, asegurando que la Fiscalía no debería entrometerse en temas electorales.