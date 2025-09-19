Luis Galarreta asegura que Fuerza Popular no es aliado del Gobierno de Dina Boluarte

En medio de las especulaciones que han surgido en los últimos meses sobre una alianza entre Fuerza Popular y el Gobierno de Dina Boluarte, el secretario general de la militancia que lidera Keiko Fujimori, Luis Galarreta, desmarcó plenamente un vínculo de su agrupación con la mandataria.

Durante una entrevista en Canal N, el también parlamentario andino comentó que hay diversos sectores políticos que buscan sacar a Boluarte Zegarra de Palacio de Gobierno, sin embargo, precisó que el partido tendría planeado respetar la etapa de la dignataria en el Ejecutivo.

“Nosotros no somos aliados (de Dina Boluarte). Hay un sector que quiere ver fuera a Dina Boluarte (…) Su gestión presenta muchos errores políticos (…) No hay un acuerdo político con el Gobierno (…) Hoy en día no hay causal de vacancia”, mencionó.

NO ES UN GABINETE QUE AGRADE A TODOS

Ante los cuestionamientos que vienen recibiendo el premier Eduardo Arana y el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Juan José Santiváñez, por los audios difundidos por Panorama, Luis Galarreta precisó que no son las autoridades que le agraden a todos los sectores políticos, incluyendo a Fuerza Popular.