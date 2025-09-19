Arturo Alegría a Delia Espinoza: "Si quiere hacer política, que renuncie de una vez a la Fiscalía"

El congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría, se pronunció tras la solicitud presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para declarar "ilegal" al partido fujimorista y se cancele su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas.

En entrevista para Willax, el parlamentario criticó a la titular del Ministerio Público y la acusó de hacer "activismo político" en lugar de priorizar la persecución del delito. En ese sentido, la exhortó a renunciar a su cargo.

"No es posible que una de las personas que encabeza una institución tan importante para combatir la delincuencia en el país esté más preocupada por hacer activismo político. Si es que la señora quiere hacer política, que renuncie de una vez a la Fiscalía y que se inscriba al partido político de su preferencia", dijo.

CUESTIONA SU LABOR

En ese sentido, Alegría García cuestionó la orientación ideológica de la fiscal Espinoza y la acusó de manejar una postura en favor de la delincuencia y el terrorismo en nuestro país.

"En vez de perseguir delincuentes, persigue partidos políticos que son incómodos a la ideología que ella profesa. Una ideología que evidentemente ha estado a favor de la delincuencia, a favor de los terroristas", sostuvo.