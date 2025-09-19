Martín Vizcarra asegura que existe un ‘pacto’ entre Dina Boluarte y Keiko Fujimori

Tras haber recobrado su libertad hace más de una semana por la intervención del Poder Judicial (PJ), Martín Vizcarra decidió opinar sobre el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para declarar ‘ilegal’ al partido de Fuerza Popular.

A través de sus plataformas digitales, el expresidente mencionó que actualmente continúa evidenciándose que hay un trabajo en pared entre el Gobierno de Dina Boluarte y la hija del exmandatario Alberto Fujimori, Keiko Fujimori.

“Otra demostración del pacto mafioso, el gobierno de Dina, apoyando al partido de la líder del congreso, Keiko. Ejecutivo interviene en el sistema judicial en pleno proceso electoral. La democracia al filo de la navaja”, escribió en su cuenta de X.

GOBIERNO DEFIENDE A FUERZA POPULAR

Por medio de un documento de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Poder Ejecutivo salió en defensa de la militancia que lidera Keiko Fujimori, enfatizando que el Ministerio Público, no tiene porque intervenir en las elecciones.