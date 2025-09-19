Boluarte cuestiona a quienes votaron en contra de su viaje: "Voten sin mezquindad política"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció luego que el Pleno del Congreso autorizó su viaje a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para participar en la Semana de Alto Nivel del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante una conferencia desde Palacio de Gobierno, la jefa de Estado agradeció a todos los parlamentarios que votaron a favor de su nueva salida al extranjero, prevista a realizarse del 21 al 25 de setiembre.

"Quiero aprovechar este momento para agradecer a aquellos congresistas que con su voto dieron su permiso a la presidente de la República para viajar a Nueva York a esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Congresistas que miran al Perú como un país que se quiere posicionar en el mundo", dijo.

SOBRE CONGRESISTAS QUE VOTARON EN CONTRA

Asimismo, Boluarte Zegarra se dirigió a los congresistas que votaron en contra de su viaje a tierras norteamericanas y los instó a "reflexionar": "Voten sin mezquindad política", sostuvo.