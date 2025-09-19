Renovación Popular rechaza pedido para declarar ilegal a Fuerza Popular

El partido Renovación Popular se pronunció luego que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó al Poder Judicial declarar "ilegal" a la agrupación política Fuerza Popular y se cancele su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el partido liderado por el alcalde Rafael López Aliaga expresó su rechazo al recurso presentado por la titular del Ministerio Público, quien acusa al partido fujimorista de promover actividades contrarias a los principios democráticos.

"Ni la Fiscalía, ni ninguna entidad ni limitar esta libertad que es la base del sistema democrático nacional", se lee en el comunicado del partido celeste.

GOBIERNO DEFIENDE A FUERZA POPULAR

De igual forma, el Gobierno de Dina Boluarte emitió un comunicado en rechazo al pedido contra Fuerza Popular: "La Fiscalía de la Nación no puede buscar convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral", señala el comunicado.