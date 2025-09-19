César Acuña tilda de ‘miserable’ al alcalde de Pataz: “Politiza la necesidad de la gente”

Tras las declaraciones del alcalde de Pataz, Aldo Salas Mariños, contra el gobernador de Trujillo, César Acuña, por la demora de los trabajos en diversas carreteras de la región y construcción del hospital provincial, el líder de Alianza Para el Progreso (APP), arremetió contra la autoridad.

En medio de sus declaraciones a los medios de comunicación, Acuña Peralta tildó de ‘perverso’ a Salas Mariños, quien estaría aprovechando las exigencias de su población para ganar adeptos en su carrera política.

"El miserable es él, porque está politizando la necesidad de la gente. Y no es justo. De hecho, él es el miserable, porque está politizando la carretera de Pataz. Sabe que ninguna obra se realiza si no hay expediente técnico. Y el expediente técnico por lo general lo hacen los consultores, que están demorando”, manifestó.

CÉSAR ACUÑA ES UNA PERSONA INDOLENTE

Hace unos días, el alcalde de Pataz mencionó que César Acuña, es una autoridad que no le toma importancia a las carencias de los ciudadanos de su región. “Encontramos un gobernador regional de La Libertad, el señor César Acuña, indolente, con una actitud muy miserable para los pueblos, porque 21 días de caminata no le ha bastado a él para escucharnos”.