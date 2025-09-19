Daniel Maurate en contra de rotación de ministros: "Afecta a los programas del Estado"

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, se pronunció sobre las mociones de censura que se vienen impulsando contra el premier Eduardo Arana y contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

En declaraciones a la prensa desde Ica, el titular del MTPE expresó su rechazo a la posibilidad de que se genere otra rotación de ministros en caso prosperen las censuras contra sus colegas y alegó que ello afecta a las labores del Estado.

"Lo que pienso y lo repito es que no es bueno una rotación de ministros porque eso finalmente afecta también las intervenciones y los programas de Estado", manifestó Maurate Romero.

SOBRE VIAJE DE BOLUARTE

Por otra parte, Maurate se refirió al nuevo viaje de la presidenta Dina Boluarte a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, luego que el Congreso diera luz verde a su nueva salida al extranjero.

"Respetamos todas las voces, pero lo que tenemos que hacer es entender que hoy día el mundo está globalizado, los países tienen que moverse en el mundo (...) La única manera de que continúen las exportaciones, de que continúen las inversiones es que la presidenta pueda moverse en el mundo para llevar el mensaje del país", sostuvo.