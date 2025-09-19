Política

Presidenta Boluarte sobre obras en su Gobierno: Nosotros no robamos y tampoco mentimos

También destacó la importancia de la colaboración entre poderes del Estado y reiteró que su gobierno trabaja sin distracciones para atender las necesidades de la población.

Este mediodía, en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte participó de la suscripción del contrato para la construcción y puesta en marcha del Hospital Regional Docente de Trujillo, en la región La Libertad.

En su mensaje, la mandataria defendió la importancia de la colaboración entre poderes del Estado y reiteró que su gobierno trabaja sin distracciones para atender las necesidades de la población que espera obras concretas.

OBRAS CONCRETAS

Señaló que su gobierno cumple sus promesas y ha realizado importantes proyectos que benefician a la población, como colegios y hospitales, obras que están a la vista de todos  pues “nosotros no robamos y tampoco mentimos”.

Finalmente, Boluarte Zegarra dijo que el nuevo Hospital Regional de Trujillo contará con 629 camas de hospitalización, 111 camas de cuidados intensivos, un helipuerto y tecnología de alta complejidad, como la cirugía robótica.


