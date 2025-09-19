Presidenta Boluarte sobre obras en su Gobierno: Nosotros no robamos y tampoco mentimos

Este mediodía, en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte participó de la suscripción del contrato para la construcción y puesta en marcha del Hospital Regional Docente de Trujillo, en la región La Libertad.

En su mensaje, la mandataria defendió la importancia de la colaboración entre poderes del Estado y reiteró que su gobierno trabaja sin distracciones para atender las necesidades de la población que espera obras concretas.

OBRAS CONCRETAS

Señaló que su gobierno cumple sus promesas y ha realizado importantes proyectos que benefician a la población, como colegios y hospitales, obras que están a la vista de todos pues “nosotros no robamos y tampoco mentimos”.

Finalmente, Boluarte Zegarra dijo que el nuevo Hospital Regional de Trujillo contará con 629 camas de hospitalización, 111 camas de cuidados intensivos, un helipuerto y tecnología de alta complejidad, como la cirugía robótica.