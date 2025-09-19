Octavo retiro de AFP en camino: Congreso firma autógrafa y la envía a Dina Boluarte para su promulgación

El Congreso de la República firmó este viernes 19 de septiembre la autógrafa de ley que autoriza el octavo retiro de los fondos de las AFP, hasta por 4 UIT (S/21,400). La norma, aprobada en el pleno el pasado miércoles 17, ya fue enviada al despacho de la presidenta Dina Boluarte, quien adelantó que no la observará, por lo que su promulgación se daría en los próximos días.

Durante la ceremonia protocolar, el presidente del Parlamento, José Jerí Oré, subrayó que la decisión responde a un clamor ciudadano. “Todos los caminos nos llevan siempre a decidir en beneficio de la población. Hoy firmamos esta autógrafa para el retiro extraordinario de los fondos de las AFPs”, sostuvo.

ESTO OPINARON LOS AUTORES DEL DICTAMEN DE LEY

Durante la sesión, congresistas de distintas bancadas coincidieron en destacar el carácter histórico de la medida. Jessica Córdova la calificó como un acto de justicia social, especialmente para los afiliados menores de 40 años, mientras que Guido Bellido recordó la persistencia del pedido ciudadano al señalar que “el pueblo peruano ha recuperado algo que ya había perdido”. A su turno, Américo Gonza subrayó que este avance debe marcar el inicio de una reforma integral del sistema pensionario y Segundo Quiroz afirmó que “vendrán también cambios en la ONP y otros regímenes que afectan a los trabajadores”. Asimismo, el coautor de la iniciativa, Darwin Espinoza, resaltó que con esta ley “hoy se cumple con los aportantes”, aunque exhortó a no olvidar a los pensionistas de la ONP. Finalmente, Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, consideró el retiro como “un triunfo de la clase trabajadora”.

LO QUE VIENE

Con la autógrafa ya en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte deberá promulgar la ley en el diario oficial El Peruano. De confirmarse lo anunciado, los afiliados al sistema privado de pensiones podrán iniciar los trámites para acceder a sus fondos en un plazo que definirá la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).